Indycar 2024: rivivi il GP di St. Louis

RITORNO IN PISTA L'Indycar series è ritornata in pista sabato scorso dopo la pausa estiva con la corsa sull'ovale di Gateway, nei pressi di St. Louis, che ha consolidato la posizione in vetta alla classifica generale di Alex Palou. Pur non brillando lo spagnolo ha incassato punti importanti complice il suo inseguitore, Colton Herta, che gli ha finito appena davanti mentre Pato O'Ward non è riuscito a concretizzare a causa di noie meccaniche. Una tappa che non ha alterato dunque gli equilibri fin qui stabiliti a tre tappe dalla fine del campionato.

Rivedi il GP di St. Louis tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 20/08/2024