Indycar 2024: rivivi il GP di Laguna Seca

Rivedi la corsa sul circuito californiano 'old style'

CIRCUITO MOZZAFIATO Non è mancata l'azione in occasione dell'ottavo round dell'Indycar Series sul circuito vecchia scuola di Laguna Seca. Sui saliscendi della velocissima pista di Monterey Kyle Kirkwood ha provato a dire la sua ma Romain Grosjean, Alex Palou, Alexander Rossi e Colton Herta non si sono tirati indietro.

Rivedi il GP di Laguna Seca tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 25/06/2024