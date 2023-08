Indycar 2023: rivivi il Music City GP di Nashville

BATTAGLIA A TRE Le previsioni - data l'angusta conformazione del tracciato - davano per scontato l'ingresso in più occasioni della vettura dei commissari ma la gara è stata di per sé molto lineare fino all'interruzione finale che ha visto i tre top team contendersi il successo con un proprio portacolori. Alla fine la vittoria l'ha strappata il team Andretti, piegando Penske e Ganassi che però badano alla lotta di campionato.

Rivedi la tredicesima tappa stagionale dell'Indycar tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 08/08/2023