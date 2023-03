Indycar 2023: rivivi il GP di St. Petersburg

BATTAGLIA SERRATA Una gara tiratissima, piena di bagarre, colpi di scena e qualche incidente da brivido ha caratterizzato l'apertura stagionale dell'Indycar series la scorsa domenica sul circuito cittadino di St. Petersburg. In Florida Romain Grosjean ha visto vanificata la sua pole position così come Scott McLaughlin ha perso la lotta per la testa della corsa. Stessa sorte per Pato O'Ward, rallentato dall'inserimento del limitatore nei giri finali quando era al comando.

Rivedi il Grand Prix di St. Petersburg tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 07/03/2023