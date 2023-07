Indycar 2023: rivivi il GP di Mid-Ohio

HERTA ANCORA IN POLE Un Colton Herta in splendida forma si è ripetuto nelle qualifiche del giro di boa dell'Indycar series, ma sul circuito di Mid-Ohio il risultato in gara ha visto l'ex campioncino Alex Palou prendere il largo in campionato. A tenergli testa ci prova il veterano Scott Dixon mentre è mancato all'appello un pilota da tempo incisivo: Pato O'Ward.

Rivedi la nona tappa stagionale dell'Indycar tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 04/07/2023