Indycar 2023: Rivivi il GP di Detroit

PALOU CI RIPROVA Il poleman della 500 miglia di Indianapolis, poi incappato in un contatto con il suo inseguitore in corsia box, ci ha riprovato a mettersi tutti dietro nelle strade di Detroit che hanno accolto la settima tappa stagionale dell'Indycar Series. Abbandonato l'isolotto di Belle Isle dove si è corso per tanti anni, le monoposto più veloci d'America sono tornate a sfrecciare nel centro della città dei motori.

Rivedi la settima tappa stagionale dell'Indycar tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 06/06/2023