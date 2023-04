Indycar 2023: rivivi il GP di Dallas

O'WARD CAPOCLASSIFICA SFORTUNATO La seconda gara stagionale dell'Indycar series è andata in scena domenica sera sull'ovale di Dallas e, per la seconda volta consecutiva, Pato O'Ward è stato beffato nella battaglia per la vittoria in gara. Il messicano tuttavia comanda la classifica generale dopo due round anche se sul banking di Forth Worth non è riuscito ad imporsi nella bagarre frenetica degli ultimi giri.

Rivedi il Grand Prix di Dallas tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 07/04/2023