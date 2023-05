Indycar 2023: rivivi il GP dell'Alabama

GROSJEAN A SECCO Ci è andato vicino Romain Grosjean a centrare la prima vittoria in Indycar dopo aver segnato la terza pole position in carriera sul circuito dell'Alabama. Nell'incantevole cornice del Barber Motorsport Park, il primo circuito permanente della stagione, il franco.svizero ex Formula 1 ha dovuto cedere la prima posizione a causa di un errore in staccata perdendo così la vittoria.

Rivedi il Grand Prix dell'Alabama tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 03/05/2023