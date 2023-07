Indycar 2023: rivivi il double-header in Iowa

DOPPIO ROUND, VINCITORE UNICO La fuga in campionato di Alex Palou è stata rallentata nel round cruciale dell'Iowa dove, sul piccolo ma velocissimo ovale di Newton, il vincitore di entrambe le gare del week end è stato il medesimo. Will Power ci ha provato siglando entrambe le pole position, ma in gara non ce n'è stato per nessuno. 'The king of ovals' non ha lasciato scampo.

Rivedi l'undicesima e dodicesima tappa stagionale dell'Indycar tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 26/07/2023