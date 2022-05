Indycar 2022: rivivi l'Indy GP

VARIABILE PIOGGIA La quinta gara stagionale dell'Indycar Series si è corsa sabato scorso sul circuito di Indianapolis, facendo di fatto da preludio alla 500 miglia che si terrà tra due domeniche. Non è stato però facile combattere in pista con la pioggia che ha scombussolato i piani di molti regalando però tanta azione sul circuito che in passato aveva ospitato anche Formula 1 e MotoGP. Ad issarsi al comando della classifica generale a fine gara è stato l'australiano Will Power che aveva firmato, invano, la pole position.

Rivedi l'Indy GP tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 18/05/2022