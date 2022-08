Indycar 2022: rivivi la gara sull'ovale di St. Louis

NEWGARDEN AGGUANTA POWER E' battaglia in casa Penske nelle battute finali dell'Indycar Series con l'australiano Will Power che ha visto assottigliarsi a pochi punti il suo distacco da Josef Newgarden che lo insegue minaccioso. Il record di pole di Mario Andretti, eguagliato da Power sull'ovale del Gateway Motorsport Park, non è servito a tramutare in vittoria - come troppo spesso gli è accaduto - l'ultima corsa della stagione 2022 su circuito ovale disputatasi sabato sera.

Rivedi il Bommarito Automotive 500 di St. Louis tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 23/08/2022