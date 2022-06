Indycar 2022: rivivi la 500 miglia di Indianapolis

DIXON CI PROVA La grande classica dell'Indycar series, la 500 miglia di Indianapolis, sembrava poter essere finalmente di Scott Dixon. Il pilota di Chip Ganassi, dopo una pole position da record, ha comandato per quasi metà dei giri di gara. Sull'ovale dell'Indiana non era però ancora scoccata l'ora per assistere alla doppietta del neozelandese il cui primo - e finora unico - successo risale addirittura al 2008. Una penalità nell'ultimo cambio gomme ha vanificato tutto e il sei volte campione della serie americana si è dovuto arrendere.

Rivedi la 500 miglia di Indianapolis tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 01/06/2022