Indycar 2022: rivivi il GP di St. Petersburg

CAMBIO DI PASSO La stagione 2022 dell'Indycar series si è aperta come da tradizione - Covid permettendo - con il GP sulle strade di St. Petersburg. Dopo una stagione di apprendistato, in Florida l'ex bi-campione del Supercars australiano Scott McLaughlin si è dimostrato quasi a sorpresa l'uomo da battere in casa Penske dominando qualifica e gara. Nonostante una corsa tiratissima e con una sola neutralizzazione, il neo zelandese non si è fatto ingannare ed è riemerso nel finale al comando pur braccato dal campione uscente Alex Palou.

Rivedi il GP di St. Petersburg tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 04/03/2022