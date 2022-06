Indycar 2022: rivivi il GP di Detroit

POWER PASSA AL COMANDO A sette giorni dalla 500 miglia di Indianapolsi dove il team di Chip Ganassi ha fatto la voce grossa, sull'isolotto di Belle Isle, a Detroit, la vittoria è un affare in casa Penske. Josef Negwgarden ci ha provato siglando la pole position ma al termine della corsa è Will Power che comanda la classifica generale nonostante l'ottima prestazione di Alexander Rossi nell'ultima edizione corsasi sull'isolotto al centro del fiume Detroit. Dal prossimo anno si correrà in un circuito cittadino allestito nel centro città.

Rivedi il GP di Detroit tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 07/06/2022