Indycar 2022: rivivi il GP dell'Alabama

OUTSIDER IN EVIDENZA La quarta tappa stagionale dell'Indycar series che fa da preludio al mese di maggio tradizionalmente riservato agli eventi di Indianapolis ha visto la corsa sul circuito del Barber Motorsport Park in cui a mettersi in evidenza non sono stati i big ma piloti solitamente non nelle primissime posizioni. Ci ha provato il poleman Rinus Veekay ad acciuffare la vittoria per il team di Ed Carpenter, ma al secondo pit stop la testa della corsa gli è sfuggita definitivamente.

Rivedi il GP dell'Alabama tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 03/05/2022