Indycar 2022: rivivi il Gallagher GP da Indianapolis

POWER LEADER L'Indycar series è tornata lo scorso week end per la terza volta sul circuito di Indianapolis. Sul circuito interno si è corso per la seconda volta quest'anno e la pole position di Felix Rosenqvist non ha trovato conferma poi in gara con lo svedese che vede ormai compromessa la sua permanenza per la prossima stagione in McLaren, se non addirittura in Indycar. Anche Colton Herta ha dovuto arrendersi, quest'ultimo per cause meccaniche. A comandare il campionato, seppur con una manciata di punti, è Will Power, capace di scalzare il vincitore di Indianapolis Marcus Ericsson dalla vetta.

Rivedi il Gallagher GP di Indianapolis tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da uest'ultimo , 03/08/2022