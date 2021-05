CORSA AL PRIMO SUCCESSO Sembrava essere giunto il momento di Romain Grosjean. L'ex pilota di Formula 1, ora a tempo pieno in America (ovali esclusi almeno per il momento), aveva siglato la pole position alla sua terza apparizione nella serie d'oltreoceano. Nel quinto round stagionale, invece, ad imporsi per la prima volta in Indycar è stato l'olandese Rinus Veekay.

Rivedi la gara dell'Indycar series sul circuito stradale di Indianapolis grazie al 'Fast Forward', sintesi di trenta minuti che l'Indycar series dirama all'indomani di ogni week end tramite il proprio canale Youtube ufficiale.