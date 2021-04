PALOU METTE IN RIGA I BIG La stagione 2021 dell'Indycar Series ha preso il via domenica sera con una gara intensa sul bellissimo circuito del Barber Motorsport Park. In Alabama i giovani si sono messi in evidenza in mezzo ai veterani della serie: Pato O' Ward ha siglato la pole position mentre il nuovo arrivata in casa Ganassi, Alex Palou, ha vinto precedendo Will Power e Scott Dixon.

Rivedi il GP dell'Alabama tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar diffonde tramite il proprio canale Youtube all'indomani di ogni gara.