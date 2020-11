NEWGARDEN A SEGNO, MA DIXON E' CAMPIONE Visto come si erano messe le qualifiche sembrava difficile che il campione in carica potesse riuscire a cogliere la vittoria nell'ultima gara stagionale, obiettivo obbligato per tentare di sovvertire i pronostici. Josef Newgarden è invece riuscito a portarsi al comando con una gara sempre al limite. Scott Dixon, però, non si è tirato indietro e ha dimostrato di che pasta è fatto un sei volte campione di Indycar chiudendo al terzo posto finale.

Rivedi la gara conclusiva della stagione 2020 di Indycar grazie al 'Fast Forward', sintesi di 30' che il canale Youtube ufficiale del campionato diffonde all'indomani di ogni gara.