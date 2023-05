Indy500: Wilson KO dopo lo schianto con la Legge

Frattura ad una vertebra per l'inglese che non sarà al via domenica

SCHIANTO NELLE LIBERE Dopo le prove ufficiali di qualificazione che tra sabato e domenica hanno definito lo starting grid della 107° 500 miglia di Indianapolis, nella giornata di ieri i piloti sono ritornati in pista per ulteriori sessioni di prove libere. Ma è proprio qui che si è verificato uno schianto particolarmente violento contro le barriere, tipica incognita di Indianapolis che in più di un occasione ha messo fuori combattimento qualche pilota prima della gara stessa.

WILSON CONTRO LEGGE I due piloti al via solamente della 500 miglia, Katherine Legge e Stefan Wilson, sono entrati in contatto finendo contro le barriere. A riportare i danni peggiori è stato l'inglese che si è visto diagnosticare la frattura di una vertebra. Subito è arrivato lo stop dei medici che hanno trattenuto in ospedale Wilson impedendogli di gareggiare domenica.

DESTINO BEFFARDO Quanto accaduto rende ancor più amara l'esclusione di Graham Rahal. Il figlio d'arte non sarà al via domenica mentre la Legge e Wilson - presenti una-tantum - si erano ampiamente qualificati già al sabato. Il team Dreyer & Reinbold, satellite di Ganassi, ha già ripristinato la vettura con un nuovo telaio e si dice che la squadra potrebbe nominare un sostituto di Wilson (a Indianapolis si iscrive la vettura, non il pilota, ndr) e questi sarebbe chiamato a correre in gara senza aver praticamente provato sulla pista americana.

Pubblicato da Marco Borgo, 23/05/2023