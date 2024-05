Indy500: sospesa la partenza della 500 miglia di Indianapolis

EVACUATE LE TRIBUNE Attuate le procedure di evacuazione delle tribune dell'ovale di Indianapolis. Gli spettatori sono stati fatti uscire dall'impianto e istruiti su come mettersi in sicurezza a causa degli annunciati temporali che si stanno abbattendo sulla pista dell'Indiana. La pioggia come si temeva ha raggiunto l'ovale ad una mezz'ora dal via della corsa e tutto il programma dell'evento è stato fermato.

GARA POSTICIPATA Si va verso un ritardo della partenza confidando in uno spiraglio di sole che dovrebbe avvenire tra le 21 e le 22,30 italiane. Difficile che la gara una volta avviata possa arrivare a conclusione dei 200 giri. Se non si andrà ad un rinvio alla giornata di domani, potrebbe esserci una interruzione nel momento in cui la situazione peggiorerà. La gara potrebbe dunque essere accorciata o completata nel pomeriggio di domani. Per convalidare il risultato della corsa occorrerà superare i cento giri.

Pubblicato da Marco Borgo, 26/05/2024