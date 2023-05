Indy500, Qualifica 1: Rosenqvist guida la prima giornata

ROSENQVIST VOLA Dopo le sessioni di prove libere dei giorni scorsi sull'ovale di Indianapolis, ieri in serata le vetture dell'Indycar series hanno battagliato per la prima giornata di qualifica, valevole per decretare le posizioni in griglia al via della 500 miglia dalla 13 alla 30. Il macchinoso sistema di prove ufficiali per la classica dell'Indiana prevede il ritorno in pista quest'oggi dei primi 12 piloti più veloci in ordine inverso, con i 6 più veloci che passeranno alla 'Fast Six' a contendersi la pole nello shoot-out finale. Sessione a parte per i quattro piloti oltre la trentesima posizione che invece cercheranno di garantirsi un posto tra gli ultimi tre disponibili.

VELOCITA' RECORD Già dal venerdì, il cosiddetto 'Fast Friday', si erano viste velocità record sull'ovale americano, con Takuma Sato che aveva segnato la media più alta nei quattro giri dal 1996. Il giapponese al via una-tantum con Ganassi è riuscito a portarsi nei primi dodici ieri dove a comandare con un tempo tra i più veloci di sempre (quasi 380km/h di media) è stato Felix Rosenqvist.

DOPPIETTA MCLAREN Dopo le precedenti esperienze - con Fernando Alonso alla guida - la nuova esperienza di McLaren sta avendo tutt'altri riscontri. Il marchio inglese che si appoggia al team Schmidt/Peterson ha approntato due vetture velocissime. Secondo infatti Alexander Rossi con la seconda monoposto. Ottavo Pato O'Ward sulla terza vettura. Davanti a lui lo squadrone Ganassi capitanato da Alex Palou. Lo spagnolo ha vinto l'ultimo round stagionale, l'indy GP, la scorsa domenica sul circuito all'interno dell'ovale.

MALE ANDRETTI, DISASTRO RAHAL Si salva il team Penske con il dodicesimo posto di Will Power, unico tra i piloti del capitano che accederà alle sessioni per giocarsi la pole. Se d'altro canto Ganassi ha piazzato tutti i suoi piloti tra i primi mentre Penske se l'è cavata, Andretti ha di che recriminare in termini velocistici: Kyle Kirkwood, il pilota meglio piazzato, è solo tredicesimo. Sopravvive Juncos con i suoi piloti ai margini dei primi 30 (Callum Ilott con vettura completamente nuova). Trentesima Katherine Legge con la prima vettura del Rahal/Lettermann/Lanigan Racing. Notte fonda nel team di Bobby Rahal con Christian Lundgaard, Graham Rahal e Jack Harvey che dovranno strappare oggi un posto in ultima fila contro Sting Ray Robb del team Coyne. Tutti e quattro sono piloti a tempo pieno e uno di loro dovrà salutare la compagnia e restare a guardare la 500 miglia di Indianapolis.

Indy 500, Qualifica 1

1 - Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 233.947ml/h

2 - Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 233.528

3 - Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 233.398

4 - Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 233.395

5 - Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 233.375

6 - Tony Kanaan - Schmidt/McLaren - 233.347

7 - Takuma Sato - Chip Ganassi Racing - 233.322

8 - Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 233.252

9 - Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 233.147

10 - Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing - 233.030

11 - Benjamin Pedersen - AJ Foyt Racing - 232.739

12 - Will Power - Team Penske - 232.719

13 - Ed Carpenter - Ed Carpenter Racing - 232.689

14 - Scott McLaughlin - Team Penske - 232.677

15 - Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - 232.662

16 - Conor Daly - Ed Carpenter Racing - 232.433

17 - Josef Newgarden - Team Penske - 232.402

18 - Ryan Hunter-Reay - Dreyer&Reinbold - 232.133

19 - Romain Grosjean - Andretti Autosport - 231.997

20 - Helio Castroneves - Michael Shank Racing - 231.954

21 - Colton Herta - Andretti Autosport - 231.951

22 - Simon Pagenaud - Michael Shank Racing - 231.878

23 - David Malukas - Dale Coyne Racing - 231.769

24 - Marco Andretti - Andretti Autosport - 231.682

25 - Stefan Wilson - Dreyer&Reinbold - 231.648

26 - Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport - 231.353

27 - Agustin Canapino - Juncos Racing - 231.320

28 - Callum Ilott - Juncos Racing - 231.182

29 - RC Enerson - Team Abel - 231.129

30 - Katherine Legge - Rahal/Lettermann/Lanigan - 231.070

Pubblicato da Marco Borgo, 21/05/2023