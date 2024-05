Indy500, montepremi record: oltre 4 milioni di dollari a Newgarden

NUOVO RECORD Continua a crescere di anno in anno il monte-premi che l'Indycar Series distribuisce al termine della 500 miglia di Indianapolis. Nella serata di premiazioni sono state diffuse le cifre - non dettagliate pilota per pilota come gli anni scorsi - di quanto incassato dai partecipanti in base alla posizione di arrivo sul traguardo della classica d'oltreoceano. In totale sono stati distribuit oltre 18 milioni di dollari.

4 MILIONI NEWGARDEN Al vincitore della corsa sono andati 4'288'000 dollari, comprensivi del bonus di 440'000 messi sul piatto da BorgWarner per aver centrato la seconda vittoria consecutiva. Stando alle cifre vociferate nel paddock il costo per schierare una vettura competitiva a Indy si aggira attorno al milione, la cifra incassata da Pato O'Ward, secondo sul traguardo.

LARSON ROOKIE OF THE YEAR Con una media di 543'000 dollari per pilota, non è difficile pensare che almeno metà schieramento sia andato in pareggio tra costi - coperti dagli sponsor - e benefici della partecipazione. Kyle Larson ha vinto il premio 'Rookie of the year' che gli è valso 50'000 dollari che si aggiungono a quelli dell'undicesimo posto per un totale di 178'000 dollari.

Pubblicato da Marco Borgo, 29/05/2024