Indy500, Gara: Newgarden nega a Ericsson la doppietta

NEWGARDEN PRIMO SUCCESSO Dopo una lunga attesa Josef Newgarden mette le mani sulla 500 miglia di Indianapolis. Il pilota statunitense, già bicampione dell'Indycar Series, ha finalmente colto il successo sull'ovale dell'Indiana in una gara che ha vissuto un finale thrilling con ben tre interruzioni con bandiera rossa. Il portacolori del team Penske è riuscito ad avere la meglio su Marcus Ericsson, vincitore della passata stagione, che ha rischiato di bissare il successo dello scorso anno.

ERICSSON CI PROVA Sembrava fatta per lo svedese che a sette giri dalla fine, prima dell'ultima interruzione, aveva fatto appena in tempo a portarsi davanti al rivale prima che Christian Lundgaard, Ed Carpenter e Marco Andretti entrassero in contatto sul rettilineo di arrivo mentre ripartivano dall'interruzione precedente. La gara è ripartita che mancavano solamente due tornate all'arrivo e Newgarden si è subito riportato davanti strappando al rivale di Ganassi la gioia del secondo successo.

FERRUCCI A PODIO Dietro a Newgarden e Ericsson, emersi al comando nell'ultimo quarto di gara, ha concluso Santino Ferrucci che tallonando i battistrada ha provato a cogliere il momento giusto. Quarto Alex Palou, il poleman che nella prima parte di gara aveva comandato alternandosi con Rinus Veekay, ma la sua gara è stata rovinata quando proprio Veekay lo ha centrato in corsia box portandolo contro il muro. Davanti a tutti si sono quindi installati Pato O'Ward e Felix Rosenqvist, con la parte centrale di gara che ha visto i due attuare un interessante gioco di squadra tirandosi la scia a vicenda. Entrambi però hanno concluso la gara anzitempo.

TRE BANDIERE ROSSE La prima bandiera rossa è stata esposta quando al giro 184 Felix Rosenqvist è finito in testacoda e Kyle Kirkwood che sopraggiungeva non è riuscito ad evitarlo. La vettura di quest'ultimo è finita sottosopra ma a preoccupare è stata una ruota che è finita tra due tribune atterrando fortunatamente su una macchina parcheggiata. La seconda interruzione è quella che genererà strascichi e polemiche con Pato O'Ward finito contro le barriere dopo essere stato stretto proprio da Ericsson. Il messicano non ha avuto belle parole per lo svedese e ha promesso vendetta. Fuori dai giochi anche Romain Grosjean, contro le barriere al pari di Sting Ray Robb, Augustin Canapino e Simon Pagenaud. Problemi tecnici hanno fermato Will Power mentre Graham Rahal non si è emmeno avviato dalla piazzola al via.

Pubblicato da Marco Borgo, 28/05/2023