Indy500, Carb Day: Kanaan guida il duo Ganassi

GANASSI DAVANTI E' ancora il team di Chip Ganassi a comandare nell'ultima sessione di libere che precede la gara. Ieri, nel tradizionale 'Carb Day', a Indianapolis il miglior tempo è andato a Tony Kanaan, pilota presente una tantum con Ganassi per la 500 miglia. Il brasiliano si è imposto precedendo Marcus Ericsson mentre Scott Dixon, poleman della gara che scatterà nel tardo pomeriggio di domani, si è visto soffiare la terza posizione da Takuma Sato. Il nipponico ha mostrato prestazioni da prime file fin da subito sull'ovale più grande d'America e molti lo indicano come favorito in gara. Bene Sage Karam con il Dreyer & Reinbold, squadra satellite di Ganassi, a ridosso dei primi quattro. Will Power è il primo pilota di Roger Penske in classifica mentre Pato O'ward, fresco di rinnovo con Schmidt e McLaren, è ottavo dietro a Jimmie Johnson.

HERTA SOTTOSOPRA Se finora nelle varie sessioni di libere e qualifiche che ci hanno accompagnato alla gara di domani non si erano verificati incidenti degni di nota, nel venerdì pre-gara si è registrato il violento incidente di Colton Herta. Lo statunitense in forza al team Andretti è andato a finire contro le barriere e la vettura si è ribaltata finendo la sua corsa sottosopra. Nessuna conseguenza fisica per il pilota che bene ha fatto nelle prime gare di questa stagione e anche domenica vorrà essere protagonista. A muro anche David Malukas, poco prima a contatto con Santino Ferrucci. La gara di domani sarà trasmessa in diretta su Sky Sport a partire dalle ore 18.00.

Indy 500, Carb Day

1 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 227.114 2 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 227.004 3 Takuma Sato Dale Coyne Racing 226.839 4 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 226.696 5 Sage Karam Dreyer & Reinbold 226.517 6 Will Power Team Penske 226.032 7 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 225.974 8 Pato O'Ward Schmidt/McLaren 225.756 9 Marco Andretti Andretti Autosport 225.714 10 Felix Rosenqvist Schmidt/McLaren 225.665 11 Conor Daly Ed Carpenter Racing 225.548 12 Christian Lundgaard Rahal/Lettermann/Lanigan 225.497 13 Scott McLaughlin Team Penske 225.481 14 Alex Palou Chip Ganassi Racing 225.435 15 Stefan Wilson DragonSpeed 225.393 16 Juan Pablo Montoya Schmidt/McLaren 225.364 17 David Malukas Dale Coyne Racing 225.070 18 Helio Castroneves Michael Shank Racing 224.971 19 Kyle Kirkwood AJ Foyt Racing 224.839 20 Colton Herta Andretti Autosport 224.682 21 Simon Pagenaud Michael Shank Racing 224.452 22 JR Hildebrand AJ Foyt Racing 224.270 23 Josef Newgarden Team Penske 224.164 24 Callum Ilott Juncos Racing 224.158 25 Alexander Rossi Andretti Autosport 223.717 26 Jack Harvey Rahal/Lettermann/Lanigan 223.190 27 Romain Grosjean Andretti Autosport 223.130 28 Graham Rahal Rahal/Lettermann/Lanigan 223.038 29 Santino Ferrucci Dreyer & Reinbold 223.830 30 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 222.330 31 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 223.307 32 Dalton Kellett AJ Foyt Racing 221.871 33 Rinus Veekay Ed Carpenter Racing 220.638

Pubblicato da Marco Borgo, 28/05/2022