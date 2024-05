Indy500 2024: vietata la manovra di Newgarden della passata stagione

DIFESA ECCESSIVA Lo 'Snake Pit' di Indianapolis non è certo la manovra effettuata da Josef Newgarden la passata stagione che gli consentì di difendersi dagli attacchi di Marcus Ericsson e accaparrarsi la vittoria della 500 miglia. Lo statunitense, portatosi davanti al campione uscente a due curve dalla fine, oltrepassò la linea che demarca la corsia di ingresso in corsia box per dare meno scia possibile al rivale.

SICUREZZA Le corse su ovale, in particolare ad Indianapolis, sono caratterizzate da questo massiccio gioco di scie e movimenti per disturbare chi segue con la direzione di gara che ha sempre lasciato correre in quanto caratteristica intrinseca di questo tipo di circuiti. La manovra di Newgarden (foto sotto) è invece stata dichiarata non concessa da quest'anno per motivi di sicurezza, ma anche di correttezza. Come spesso la Formula 1 insiste a dire, i limiti del tracciato sono dati dalle linee esterne.

MANOVRA AGGRESSIVA ''Se nel 2023 non c'erano motivi per contestarla, nel 2024 questa verrà proibita da regolamento - ha dichiarato a racer.com il presidente dell'Indycar Jay Frye - l'ingresso della corsia box deve essere riservata alle auto che rallentano per entrare in pit lane. Usarla a piena velocità per difendersi da un attacco è stato eccessivo e da quest'anno verrà sanzionato. Non sarà concesso alle monoposto superare la linea che va dal muretto al punto di corda di curva 4 senza entrare in corsia box''.

Pubblicato da Marco Borgo, 21/05/2024