LA GARA PIU' VELOCE DEL MONDO Si correrà domani la gara clou dell'Indycar Series, la corsa che tutti gli americani - e non solo - attendono tutto l'anno. La 500 miglia di Indianapolis, con le sue medie di 370kmh e i picchi di oltre 400, è la gara più veloce del mondo dei motori. L'edizione è la numero 104 per una gara che ha fatto di Indianapolis il suo tempio della velocità, al pari di Monza per la Formula 1.

METEO Tradizionalmente disputata in uno dei periodi più caldi, quest'anno la grande classica d'oltreoceano sembra beneficiare di un clima più mite. Non sono previsti più di 30/31° e le probabilità di pioggia sono al 20% con la giornata che sarà in parte nuvolosa. Dovesse la pioggia arrivare sull'ovale più grande d'America, il regolamento della serie a stelle e strisce prevede che la gara sia fermata e spostata al lunedì.

DIRETTA IN ITALIA SU DAZN L'Indycar series è trasmessa in Italia sulla piattaforma online DAZN. La 500 miglia di Indianapolis non fa eccezione e sarà diffusa in Italia a partire dalle ore 20.30 di domenica 23 agosto. Con lo slittamento dovuto all'epidemia di Coronavirus che ha spostato la tradizionale gara di fine maggio ad agosto, è stato spostato anche l'orario di partenza di un paio d'ore.

DAZN - ore 20.30 - Diretta 500 miglia di Indianapolis

LA GRIGLIA DI PARTENZA