VEEKAY PRIMO SUCCESSO La corsa sul circuito interno all'ovale di Indianapolis, gara che fa da preludio alla 500 miglia che si disputerà fra due settimane, aveva tutte le premesse per essere qualcosa di inedito. Già dalle qualifiche dell'Indy GP era emerso Romain Grosjean in pole position mentre altri, solitamente relegati alle retrovie, avevano scalato posizioni. In gara è stato più o meno lo stesso, dove a farla da protagonisti sono stati piloti spesso non nelle primissime posizioni. A cogliere il primo successo in Indycar è stato quindi Rinus Veekay. L'olandese ha battagliato a lungo con Grosjean anche sul fronte strategico. Dopo che il francese aveva condotto la prima parte di gara, quando quest'ultimo è andato in crisi di gomme l'olandese lo ha infilato volando verso la prima affermazione in America.

GARA INCISIVA DI VEEKAY Il pilota del team Carpenter aveva dimostrato di averne di più, esibendosi in un duplice sorpasso dove si è infilato tra due vetture, quelle di Alex Palou e Jimmie Johnson. Poi, una battaglia sui pit stop con Grosjean. Sul finale l'affondo decisivo che gli ha consegnato la vittoria relegando il rivale al secondo gradino del podio. Terzo alla fine Alex Palou che cerca di rimanere nelle posizioni che contano per incamerare punti pesanti dopo l'avvio stagionale in cui si è imposto quasi a sorpresa. Subito fuori dai giochi Conor Daly, toccato da Simon Pagenaud alla prima curva. Coinvolto nel contatto anche Graham Rahal che è rislaito fino alla quinta posizione. Ci ha provato Jack Harvey a inserirsi nella battaglia per la leadership, ma il pilota di Michael Shank ha dovuto arrendersi ad un pit stop problematico e ad una foratura che lo hanno messo KO. Nono Scott Dixon, campione in carica e brevemente al comando. Risale qualche posizione ma è molto arretrato Juan Pablo Montoya. Per lui la prima presa di contatto in ottica 500 miglia.

Indy GP, Gara