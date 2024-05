Indy 500: incognita pioggia sulla gara di domenica

PIOGGIA SU INDIANAPOLIS Non promette per niente bene la situazione meteo per la giornata di domani su Indianapolis. La situazione al momento vede una forte possibilità di pioggia, specialmente nella parte centrale della giornata con impatti che sarebbero importanti sul regolare svolgimento della 500 miglia. Già ieri vi erano state le prime precipitazioni dopo l'ultima sessione del venerdì, il tradizionale 'Carb day'.

METEO DEL SABATO Oggi la parata dei piloti in centro e la sessione di autografi in circuito si sono svolte sotto ad un cielo leggermente nuvoloso. Il peggioramento drastico è previsto attorno a mezzogiorno di domani. Occorrerà dunque attendere il primo pomeriggio (in Italia, mattino in America, ndr) di domenica per capire quello che potrebbe essere l'andamento della giornata.

SOSPENSIONE O RINVIO Nella sua lunga storia fatta di 107 edizioni fin qui disputate, la classica dell'Indiana ha dovuto fronteggiare più volte la pioggia. Le alte velocità e la pericolosità di una pista come Indianapolis in cui la visibilità sarebbe nulla sotto la pioggia non consentono di correre sul bagnato. Le eventualità - visto come è andata nelle edizioni passate - sono che la corsa possa essere ritardata, accorciata, oppure sospesa e ripresa nei giorni successivi o addirittura spostata del tutto alla prima giornata asciutta che potrebbe essere mercoledì 29 maggio. Nel 1997 la gara fu rinviata al lunedì causa pioggia e completata il martedì, mentre nel 2007 fu accorciata a 166 giri e dichiarata conclusa.

Pubblicato da Marco Borgo, 25/05/2024