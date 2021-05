IL RITORNO DI CASTRONEVES Spider-man è tornato e si è arrampicato di nuovo sulle reti dell'ovale più famoso d'America. Helio Castroneves ha vinto la 500 miglia di Indianalis disputatasi ieri in serata, guadagnando - ora che non corre neanche più a tempo pieno - il diritto di entrare ancor di più tra le leggende dell'Indycar. Il brasiliano ha colto con il piccolo team Meyer/Shank Racing il suo quarto successo ad Indianapolis. La gara è stata molto tirata, ed intervallata solamente da due neutralizzazioni. Nel complesso i volti nuovi hanno ben figurato mentre i piloti della vecchia scuola hanno avuto qualche difficoltà in più.

BAGARRE FINALE CON PALOU A contendersi la vittoria nell'ultima metà di sara sono stati Alex Palou e Castroneves. I due si sono dati battaglia alternandosi al comando fino allo sventolare della bandiera a scacchi dopo l'ultima tornata di pit stop. A due giri dalla fine il brasiliano ha infilato il giovanissimo rivale e non lo ha fatto più avvicinare fino alla fine. Ottimo, nonostante il successo sfuggito, il rendimento dello spagnolo che comanda la classifica generale ed è stato il pilota di casa Ganassi meglio piazzato al traguardo. Il team Penske è riuscito ad inserire sul finale un pilota sul podio, Simon Pagenaud. Il francese ha infilato nelle ultime tornate Pato O'Ward che deve così cedere e accontentarsi della quarta piazza. Nella top five si è classificato anche Ed Carpenter, titolare dell'omonimo team ed al via solo sugli ovali. Detto dei giovani che hanno ben figurato va nominata la bella performance di Santino Ferrucci e Sage Karam - entrambi presenze spot a Indy - che hanno concluso in sesta e settima posizione davanti a Rinus Veekay. Il vincitore dell'Indy GP due settimane fa ha comandato brevemente nelle fasi di avvio. Nella top ten Juan Pablo Montoya davanti a Tony Kanaan, anch'essi al via solamente della 500 miglia.

GIORNATA NO DI ANDRETTI, GUAI PER DIXON La gara del team Andretti Autosport è stata veramente difficile con Colton Herta, che scattava dalla prima fila, primo al traguardo in sedicesima posizione. Alexander Rossi, al pari di Scott Dixon (Ganassi) si è ritrovato a secco di carburante quando Stefan Wilson - altra entry di Andretti - è finito in testacoda entrando in pit lane. Costretti a fermarsi pur con pit lane chiusa i due hanno fatto una sosta di emergenza per imbarcare il minimo quantitativo di etanolo imposto per poi tornare ad effettuare il vero pit stop. I due sono però scivolati nelle retrovie dovendo chiedere assistenza per ripartire essendo rimasti letteralmente a secco. Testacoda in corsia box anche per Simona De Silvestro.

BRIVIDO CONOR DALY Gara molto lineare ma non è mancato il brivido ad Indianapolis quando Graham Rahal, uscendo dal pit stop, è finito contro le barriere. L'incidente è stato causato dalla gomme posteriore sinistra non correttamente avvitata. Quest'ultima è ritornata nella traiettoria di gara venendo centrata sul musetto dal sopraggiungente Conor Daly. Fortunatamente nessuna conseguenza per l'americano che era stato anche al comando, ma da quel momento è scivolato indietro pur mantenendo il musetto malconcio fino alla fine. Problemi tecnici invece per Will Power, in alcuni momenti lento e poi in grado di ripartire.

Indy 500, Gara