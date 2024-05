Indy 500, Fast Friday: Colton Herta a 378kmh, ma Newgarden prepara la pole

LIBERE BAGNATE E' cominciata la lunga marcia di avvicinamento alla 500 miglia di Indianapolis di domenica 26 maggio, percorso che culminerà nelle qualifiche per la definizione dello starting grid nella giornata di domani. Nelle prime due giornate di prove si è girato poco, soprattutto mercoledì, a causa della pioggia che ha interessato la zona di Indianapolis. Al giovedì è stato Scott McLaughlin a issarsi in testa nonostante le interruzioni.

HERTA NEL FAST FRIDAY La giornata di venerdì ha visto nella sessione finale l'incremento di potenza nei motori che hanno girato nella configurazione per la gara. A siglare la velocità più alta in assoluto, quasi 235 miglia orarie (378 km/h), è stato Colton Herta che ha preceduto Kyle Larson e Jowef Newgarden. Segue a ruota Scott McLaughlin a dimostrare un'ottima forma del team Penske.

NEWGARDEN PROVA LA QUALIFICA E' stato Josef Newgarden il più consistente nelle simulazioni della qualifica che si svolgono su quattro giri veloci in sequenza. Dietro ai primi si sono inseriti Alexander Rossi e Pato O'Ward, leader nella sessione precedente. Con l'aumento della velocità in pista e delle vetture dopo la pioggia che aveva visto qualcuno rimanere ai box si sono registrati i primi schianti e scaramucce. Colton Herta ha 'mostrato il dito' a Linus Lundqvist, peraltro primo a toccare il muro seguito poi da Marcus Ericsson e Nolan Siegel. Violento schianto per quest'ultimo con la vettura che è finita ruote all'aria ma senza conseguenze per il pilota.

FORMAT DI QUALIFICA Tra oggi e domani verrà definita la griglia di partenza della Indy500. Nella serata di oggi scenderanno in pista tutti i piloti e a fine turno le posizioni dalla 13 alla 30 saranno definitive e valide per la gara. Domani ritorneranno in azione i dodici più veloci - uno alla volta dal più lento al più veloce - con i primi sei che accederanno alla 'Fast six' per giocarsi la pole position. Battaglia inversa invece per l'eliminatoria finale riservata alle quattro vetture classificatesi nelle ultime posizioni. Qui conterà rimanere lontano dall'ultima casella. Solo 33 monoposto infatti prenderanno il via domenica prossima. Come già successo, qualche pilota presente una-tantum potrebbe estrometterne un'altro al via invece di tutta la stagione.

Classifica

Pubblicato da Marco Borgo, 18/05/2024