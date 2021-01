NUOVI PROGETTI Da sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti tecnici per il kart, Sparco annuncia per quest'anno nuove partnership che vanno ad aggiungersi ad altre di lunga data. L'impegno sempre maggiore nel mondo dei kart da parte di Sparco® è stato presentato così da Niccolò Bellazzini, brand manager Sparco®: ''La storia che lega Sparco® al karting è lunga e passionale, per questo siamo felici di dare impulso a nuovi progetti e nuove partnership in questo settore dove Sparco ha concentrato negli ultimi anni importanti investimenti. Grandi team kart oggi si affidano a Sparco®, consapevoli di poter contare su un equipaggiamento tecnico estremamente performante e sicuro che permette anche ai più giovani di poter essere guidati dai prodotti Sparco® durante la loro crescita nelle competizioni motorsport''.

LA PARTNERSHIP CON WSK PROMOTION Una prima novità è l'accordo pluriennale con WSK Promotion, punto di riferimento nell'organizzazione dell'omonimo campionato internazionale, che prevede la fornitura di un kit completo di abbigliamento e di accessori Sparco® a tutto il personale impegnato nei maggiori circuiti italiani (Lonato, Adria, La Conca e Sarno), che ospiteranno i più celebri eventi kart, tra cui la Champions Cup, Super Master Series, l’Euro Series e Final Cup, e nel mondo racing, come il Campionato Italiano Formula 4 powered by Abarth. Inoltre, la WSK Station e le hospitality, allestite per ogni evento da WSK, verranno arredate con le celebri sedute ufficio Sparco® personalizzate. Anche i circuiti karting verranno allestiti con l’iconico blu di Sparco®, che accompagnerà i campioni anche sul podio.

L'ACCORDO CON IL TEAM BABYRACE Una seconda novità per la stagione 2021 è la partnership siglata tra Sparco® e babyRace Driver Academy, team kart capitanato da oltre dieci anni da Sandro Lorandi e da sempre “cantera” e rampa di lancio dei più grandi kartisti. Il team gareggerà nei principali campionati internazionali accompagnato dall’abbigliamento tecnico frutto dell’expertise maturata negli anni da Sparco® con i grandi team del kart. ''Sparco® è sinonimo di vittoria – ha dichiarato Sandro Lorandi, team principal babyRace Driver Academy – con i colori bianco blu condivido la voglia di migliorare sempre, gara dopo gara, per questo sono onorato di vestire un marchio carico di storia e grandi performance''.

LE CONFERME A queste novità si aggiungono importanti conferme con altri protagonisti di grande importanza nel mondo dei kart. Per il decimo anno consecutivo è stata confermata la partnership tra Sparco® e la storica CRG, consolidando così il legame con l’azienda di Volpiano nella quale continua a riporre la propria fiducia affidandogli la progettazione di prodotti tecnici studiati ad hoc dalle esigenze dei propri piloti. Si conferma anche il rapporto con il team Energy Corse, già intensificatosi nel corso degli ultimi anni.

IL SUPPORTO A POWELL Infine, Sparco® ha siglato una partnership con il talentuoso pilota giamaicano Alex Powell. Il classe 2007 verrà fornito di tutto l’equipaggiamento tecnico necessario a partire dalla tuta kart stampata PRIME KS-10, le scarpe K-Skid ed i guanti Arrow Kart. Claudio Pastoris, amministratore delefato Sparco, ha commentato così queste importanti collaborazioni: ''La nostra voglia di vincere in tutti i campi ci porta a spingere sempre sull’acceleratore, queste importanti partnership ci permettono di vivere ogni gara da protagonisti, dentro e fuori la pista''.