Imola, Gara 2: successo di Stanek, Bearman pasticcia con Saucy

BATTAGLIA PREMA-TRIDENT E' stato scontro diretto tra i portacolori dei team italiani Prema e Trident la seconda manche della Formula 3 sul circuito di Imola. In Emilia Romagna la gara ha arriso sul finale a Roman Stanek, capace di sopravanzare Oliver Bearman. Il pilota Prema aveva raggiunto la testa della corsa nei giri precedenti, salvo poi andare in crisi e ritrovandosi costretto a combattere con i piloti che sopraggiungevano. Il KO - probabile viste le possibili penalizzazioni in arrivo - del pilota FDA è avvenuto all'ultimo passaggio quando ha urtato Gregoire Saucy, mentre questi lo attaccava, causandone il ritiro. Ringraziano dunque Jack Crawford che sale in seconda posizione e Isack Hadjar che seguiva che piomba sul podio. Subito dietro Arthur Leclerc, bravo a tenersi fuori dai guai e a capitalizzare punti pesanti in una gara che ha sofferto molte toccate e uscite di pista.

RAIN STRATEGIA AZZARDATA Ci hanno provato in diversi a partire con le gomme da bagnato a causa delle piogge della notte e delle temperature ancora basse della mattinata. Franco Colapinto, vincitore di ieri, assieme a Caio Collet e Oliver Rasmussen sono stati tra quelli che hanno subito guadagnato posizioni ma l'aver cambiato gomme troppo presto, complice la safety car al giro 3, ha compromesso ogni velleità. Stava andando invece meglio a Josep Maria Martì che ha allungato lo stint con gomme scanalate, ma anche lo spagnolo - pur sfruttando una neutralizzazione per il cambio gomme - è comunque sprofondato nelle retrovie. Erroraccio di Zane Maloney, in quel momento al comando, che alla ripartenza da una fase di safety car si è girato da solo finendo fuori pista consegnando la testa della corsa in quel momento a Oliver Bearman.

Imola, Gara 2 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Roman Stanek Trident 24 giri 2 Jack Crawford Prema 0.654 3 Isack Hadjar Hitech GP 4.247 4 Oliver Bearman Prema 4.728 5 Arthur Leclerc Prema 6.515 6 Kush Maini MP Motorsport 12.566 7 Zak O'Sullivan Carlin 13.285 8 Kaylen Frederick Hitech GP 14.289 9 David Vidales Campos Racing 14.945 10 Ido Cohen Jenzer 15.446

Pubblicato da Marco Borgo, 24/04/2022