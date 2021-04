30 VETTURE IN PISTA Si è aperta questo fine settimana dal circuito di Imola, dove è stata ospitata a contorno del GP di Formula 1, la nuova stagione della Formula Regional ora denominata Formula Regional European by Alpine dopo la fusione con la storica Eurocup 2.0. Sul circuito del Santerno sono scese in pista ben 30 monoposto nonostante un paio di defezioni dell'ultimo minuto.

VIDALES PRIMO VINCITORE La Prema, campione in carica, ha fatto gli onori di casa nel nuovo corso del campionato vincendo la prima corsa stagionale con David Vidales. Autore della pole position, il 18enne spagnolo è stato impeccabile al via mentre il compagno Paul Aron, fratello minore di Ralf ora coach driver, perdeva una posizione a vantaggio di Alex Quinn del team Arden e successivamente anche di Hadrien david che saliva così sul podio.

SAUCY VITTORIA E LEADERSHIP Nella seconda manche un paio d'ore prima del GP di Formula 1, Gregoire Saucy ha ripetuto il copione visto al sabato imponendosi anch'esso dalla prima piazzola. Il pilota del team ART Grand Prix ha tenuto a poco più di un secondo di distacco Aron che lo seguiva mentre sul gradino basso del podio è salito Zane Maloney. Partenza perfetta per il pilota di R-Ace GP che ha costruito il suo risultato con un'ottima partenza dalla quarta casella. Dopo le prime due gare Saucy comanda la classifica davanti a Vidales e Aron. Tra i rookie il miglior è Gabriele Minì, sesto nella gara domenicale.

Imola, Gara 1 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 David Vidales Prema Racing 16 giri 2 Alex Quinn Arden 0.202 3 Hadrien David R-Ace GP 0.999 4 Paul Aron Prema Racing 1.714 5 Gregoire Saucy ART Grand Prix 4.061 6 William Alatalo Arden 4.668 7 Isaac Hadjar R-Ace GP 5.047 8 Dino Beganovic Prema Racing 5.501 9 Gabriel Bortoleto FA Racing 5.775 10 Mari Boya Van Amersfoort 6.159

Imola, Gara 2 (top ten)