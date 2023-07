Il team MP non parteciperà al round del Mugello

MP SI FERMA Il team MP Motorsport ha comunicato ieri la sua decisione di non presenziare alla prossima tappa della Formula Regional European by Alpine sul circuito del Mugello. Appena sabato scorso la scomparsa del loro pilota Dilano Van't Hoff sul circuito di Spa ha scosso l'intero mondo delle corse. Il week end di gare italiano avrà luogo questo fine settimana e la squadra olandese ha scelto di rispettare la memoria del loro pilota e stare vicino alla sua famiglia.

IL COMUNICATO ''Prima di tornare a gareggiare abbiamo deciso di stare vicino alla famiglia di Dilano, un ragazzo motivato e che rincorreva il suo sogno - si legge nella nota diffusa dal team - le emozioni e le domande che portiamo dentro di noi e la vicinanza della tappa al Mugello ci hanno portato alla scelta di fermarci e non partecipare a questo fine settimana di corse. I pensieri di tutti noi vanno anche ad Adam Fitzgerald, a cui auguriamo di rimettersi al più presto''.

MARTEDI' I FUNERALI La squadra olandese sta aiutando la famiglia curando l'organizzazione del funerale del giovane connazionale. La cerimonia avrà luogo martedì 11 luglio a Ridderkerk alle ore 12.00. Sui canali social del team sarà diffuso il link per seguire la commemorazone in streaming mentre la famiglia ha lanciato una fondazione per raccogliere fondi a scopo benefico. Poche invece le informazioni sulle condizioni di Adam Fitzgerald, l'altro pilota ferito in maniera importante nell'incidente di Spa che avrebbe riportato traumi nella parte alta del corpo. L'unica conferma del team è che l'inglese è in stabili condizioni in ospedale e il suo recupero richiederà diversi mesi.

Pubblicato da Marco Borgo, 05/07/2023