HWA AL COMPLETO Esce allo scoperto anche il team HWA Racelab.La squadra tedesca ha ufficializzato in giornata la propria line-up per la stagione 2021 di Formula 2 che sarà composta da due piloti italiani: Matteo Nannini e Alessio Deledda. Sale così a undici il numero dei piloti già annunciati per la prossima stagione.

NANNINI DOPPIO IMPEGNO Sarà una stagione tiratissima per Nannini. Il nipote dell'ex pilota di F1 Alessandro Nannini prenderà parte sia alla Formula 3 che alla Formula 2. Mai prima d'ora si era assistito ad un simile sforzo agonistico, agevolato certamente dal fatto che i due campionati non condivideranno più gli stessi week end di gara. Sulla seconda vettura salirà Deledda, anch'egli promosso nella categoria superiore.

ARMSTRONG CON DAMS Seconda stagione invece in Formula 2 per Marcus Armstrong che dopo il primo anno di apprendistato con ART passa ora al team DAMS. Il neo-zelandese, parte del Ferrari Driver Academy tenterà di dare l'assalto al titolo e avrà scuramente come primo rivale il compagno in FDA, Robert Shwartzman.

Formazione provvisoria Formula 2 2021

Prema: Robert Shwartzman - Oscar Piastri

UNI-Virtuosi: Felipe Drugovich - ???

Carlin: Jehan Daruvala - Dan Ticktum?

Hitech GP: Liam Lawson - Juri Vips

ART GP: ??? - ???

MP Motorsport: Lirim Zendeli - ???

Charouz Racing: ??? - ???

DAMS: Marcus Armstrong - ???

Campos Racing: Ralph Boschung - ???

HWA Racelab: Matteo Nannini - Alessio Deledda

Trident: ??? - ???