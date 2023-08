Helio Castroneves annuncia il ritiro a fine stagione, correrà solamente la Indy 500

SPIDERMAN SI FERMA All'età di 48 anni, e dopo 22 stagioni complete in Indycar, Helio Castroneves ha annunciato il suo ritiro. Il brasiliano non appenderà definitivamente il casco al chiodo a fine stagione, ma non correrà più a tempo pieno dal 2024. Il pilota ora in forze al team Meyer Shank Racing sarà comunque al via della sola 500 miglia di Indianapolis del 2024 e 2025. Castroneves diventerà socio del team ma si vocifera che il programma IMSA con l'Acura DPi sia in fase di dismissione.

CARRIERA RECORD Ribattezzato ''Spiderman'' per la sua consueta abitudine di arrampicarsi sulle reti per festeggiare un successo in gara, Castroneves ha alle spalle una carriera che ha fatto la storia dell'Indycar. Con 4 successi alla sola 500 miglia di Indianapolis è tra i piloti più vincenti della classica americana. Vent'anni è durato il sodalizio con il team di Roger Penske che gli ha fruttato 25 vittorie, 84 podi e 48 pole position senza contare la precedente esperienza in Champcar. Nessun titolo invece per il pilota di San Paolo che si è scontrato nella sua carriera con le strisce vincenti di Dario Franchitti, Sam Hornish e Will Power. Alle quattro vittorie a Indianapolis si aggiungono tre centri alla 24 ore di Daytona, grande classica delle ruote coperte.

BLOMQVIST A TEMPO PIENO Si preannuncia un periodo di grandi rivoluzioni in seno al team di Michael Shank: al posto di Castroneves è stato annunciato Tom Blomqvist con un programma pluriennale. Per lo svedese è un ritorno alle monoposto avendo virato presto sulle ruote coperte peraltro raccogliendo diversi successi. Spiccano le affermazioni a Daytona e alla 'Petit Le Mans' e il titolo IMSA della passata stagione. Blomqvist sarà un debuttante assoluto in Indycar. La sua chiamata all'ultimo minuto per sostituire Simon Pagenaud a Toronto alcune settimane fa non gli ha permesso di accumulare chilometri rimanendo coinvolto in un incidente nelle prime curve. Se il francese non dovesse ritornare a correre l'ipotesi accreditata è che sulla seconda vettura sia destinato Linus Lundqvist, ora sostituto di Pagenaud.

Pubblicato da Marco Borgo, 12/08/2023