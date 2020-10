POWER IMPECCABILE Nella seconda corsa sul circuito stradale di Indianapolis l'uomo da battere si chiama Will Power. L'ex campione del team Penske ha segnato la pole position per la prova finale ed in gara ha mantenuto saldamente la prima posizione per tutti i giri di gara. Ottimo al via, Power ha chiuso la porta a Colton Herta ed Alexander Rossi che lo seguivano, infilando la prima curva al comando della corsa.

BAGARRE ROSSI-HERTA La battaglia in seno al team Andretti tra Colton Herta ed Alexander Rossi si è risolta a favore del primo che ha chiuso alle spalle del vincitore mentre Rossi ha finito in terza posizione, parecchio staccato dai due di testa. Giù dal podio il vincitore di ieri Josef Newgarden che si è portato davanti a Pato O' Ward con una manovra decisa. Sono continuati i contatti e le escursioni fuori pista con un Felix Rosenqvist non brillante che ha portato nell'erba Charlie Kimball.

ANCORA PROBLEMI PER DIXON Seconda gara storta per Scott Dixon. Il capoclassifica ha visto il suo vantaggio assottigliarsi ancora alla fine di una gara in cui è incappato in un contatto con Ryan Hunter-Reay. Solo ottavo alla fine il cinque volte campione che vede il suo rivale diretto Josef Newgarden finirgli davanti per la seconda volta in due giorni ad Indianapolis. Sono ora 32 i punti che dividono i due che si giocheranno il tutto per tutto nella finale di St. Petersburg.

Indianapolis Harvest GP, Gara 2