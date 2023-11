Gulf 12h: Rossi torna con BMW

RITORNO AD ABU DHABI Valentino Rossi ritorna al via della 12 ore del Golfo, la gara istituita nel 2013 che si disputa nel mese di dicembre ed è una sorta di chiusura di stagione a tutti gli effetti essendo praticamente l'ultima gara dell'anno in pista. Inserita quale tappa conclusiva dell'Intercontinental GT Challenge, parte dei campionati di Stefan Ratel, la gara si disputerà il 10 dicembre.

WRT CON DUE M4 Il team WRT ha scelto di includere Valentino Rossi nei due equipaggi ufficiali che correranno con le due M4 GT3. L'italiano correrà in affiancamento a Dries Vanthoor e Nick Yelloly. Sulla seconda vettura saranno presenti Sheldon Van der Linde, Philip Eng e Charles Weerts i quali concorreranno per il titolo della serie continentale. Tre su quattro le vittorie degli equipaggi BMW nelle gare fin qui disputate. Il marchio bavarese ha infatti fatto sue la gara di Kyalamy, Indianapolis, e la 24 ore di Spa.

PARTECIPAZIONE CON FERRARI ''E' bello ritornare a correre ad Abu Dhabi - ha dichiarato Rossi - avevo già corso qui in passato con Ferrari concludendo al terzo posto quale miglior risultato. Quest'anno il livello sarà più alto: ci saranno più piloti ufficiali e costruttori in pista. Il titolo in palio è molto ambizioso. Ci sarà da divertirsi per la prima volta con l'M4 su questa pista''.

Pubblicato da Marco Borgo, 07/11/2023