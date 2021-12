Già accasati anche Nissany e Drugovich

NISSANY RESTA IN DAMS Non sembra esserci molta crisi nel paddock della Formula 2. A due giorni dalla fine della stagione in quel di Abu Dhabi, circuito che dopo domani ospiterà il primo turno di test collettivi invernali, altri due piloti sono usciti allo scoperto annunciando ufficialmente di essersi già assicurati un sedile per la prossima stagione. Salgono così a sette i sedili già occupati anche se le formazioni che vedremo in pista proprio nei test di giovedì ci daranno un quadro di massima di ciò che potrebbe essere la griglia di partenza del 2022 della categoria cadetta. Roy Nissany ha comunicato di rimanere per una seconda stagione in DAMS. La squadra francese ha accolto quest'anno l'israeliano, parte del vivaio giovani piloti della Williams, accanto a Marcus Armstrong. Per Nissany il 2022 sarà l'anno della conferma dopo tre stagioni in cui non è emerso con continuità nelle posizioni che contano.

DRUGOVICH COMPLETA MP Terza stagione anche per Felipe Drugovich che dovrà a sua volta confermarsi nel 2022. Il brasiliano sarà nuovamente al via con la squadra olandese che lo fece debuttare nella passata stagione. Passato quest'anno al fianco di Guan Yu Zhou al team inglese UNI Virtuosi, Drugovich ha mostrato tutta la sua velocità centrando quattro arrivi a podio ricavandosi di tanto in tanto uno spazio tra i big in lotta per il titolo. Per il prossimo anno dovrà necessariamente fare meglio dell'ottavo posto finale anche essendo il pilota di riferimento nel team: al suo fianco correrà il già annunciato Clement Novalak, in arrivo dalla Formula 3, che ha già provato la vettura scendendo in pista sempre con MP già quest'anno nei week end di gara di Jeddah e Abu Dhabi.

Formazione piloti provvisoria Formula 2 2022

Prema Racing: Dennis Hauger? - ???

UNI Virtuosi: Jack Doohan - Marino Sato

Carlin: Logan Sargeant - ???

Hitech GP - Liam Lawson? - ???

ART GP - Theo Pourchaire? - ???

MP Motorsport: Felipe Drugovich - Clement Novalak

Campos Racing- Ralph Boschung - ???

DAMS - Roy Nissany - ???

Trident: ??? - ???

Charouz Racing: ??? - ???

Van Amersfoort: ??? - ???

Pubblicato da Marco Borgo, 15/12/2021