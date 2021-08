PALOU KO Cambia il nome del capoclassifica dopo la gara Indycar sull'ovale di Gateway. La corsa sul circuito alle porte di St. Louis - corsasi con un format compresso simile a quello usato l'anno scorso appena dopo il lockdown - ha visto imporsi Josef Newgarden il quale è passato al comando dopo il primo cambio gomme. Lo statunitense ha battagliato con Colton Herta ma il rivale di casa Andretti non ha visto il traguardo. A beneficiare in termini di classifica è Pato O' Ward, secondo con la prima vettura del team Schmidt/McLaren. Il messicano è passato al comando della classifica generale grazie allo stop di Alex Palou.

CONTATTO A TRE A mettere fuori il giovane capoclassifica - leader fin dall'avvio stagionale - è stato Rinus Veekay. L'olandese ha innescato una toccata che ha coinvolto anche Scott Dixon. Giornata storta quindi in casa Ganassi con il pilota meglio classificato che risulta essere Marcus Ericsson, nono. Completa il podio Will Power nonostante un cambio gomme tutt'altro che perfetto. Si accoda Scott McLaughlin con Penske che festeggia così l'arrivo di tre vetture nei primi quattro. In casa Andretti il miglior risultato viene da Ryan Hunter-Reay, settimo, dopo che anche Alexander Rossi è finito contro le barriere. Debutto per Romain Grosjean su un ovale con il pilota francese che è arrivato al traguardo senza compiere errori.

Gateway, gara