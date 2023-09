Ganassi promuove il debuttante Kyffin Simpson

UN DEBUTTANTE PER GANASSI Colpo di scena per il team Ganassi che per la stagione 2024 di Indycar Series ha annunciato di schierare una ulteriore monoposto per il debuttante Kyffin Sympson. La formazione americana capitanata da Chip Ganassi passerà dalle attuali quattro monoposto alle cinque che porterà in pista nella prossima stagione. Accanto al campione uscente Alex Palou, al veterano Scott Dixon, a Marcus Armstrong e Linus Lundqvist vi sarà appunto Simpson.

18ENNE POLIEDRICO Il giovane proveniente dalle Isole Cayman era già stato prescelto da Ganassi come pilota junior e ha lavorato quest'anno per prepararsi al debutto in Indycar che molti si attendevano però per il 2025. Oltre ad aver corso in Indy NXT (l'ex Indy Light, ndr) quest'anno, Simpson ha gareggiato nel campionato endurance americano e nell'European Le Mans Series in LMP2.

CARPENTER PROVA ASKEW E RASMUSSEN Il team di Ed Carpenter sta cercando la stabilità per la prossima stagione: dopo l'uscita prematura di Conor Daly, rimpiazzato con Ryan Hunter-Reay, Ed Carpenter ha confermato per il 2024 Rinus Veekay. Per il secondo sedile le trattative sono in corso e secondo quanto riporta la testata americana racer.com Oliver Askew e Christian Rasmussen proveranno nei prossimi giorni sul circuito di Barber. Il primo non è nuovo nel paddock dell'Indycar avendo corso nel 2020 con il neonato team McLaren mentre il secondo è il campione uscente dell'Indy NXT.

Pubblicato da Marco Borgo, 19/09/2023