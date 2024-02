Frattura al polso per David Malukas

Avvio di stagione in forse per il nuovo pilota McLaren

CADUTA IN MTB Piccolo inconveniente per David Malukas che potrebbe però vedersi costretto a saltare la prima gara stagionale dell'Indycar Series sul circuito cittadino di St. Petersburg. La scorsa settimana il neo-acquisto del team Arrow Schmidt McLaren è caduto durante un allenamento in Mountain Bike rimediando una frattura ad una mano. Se l'ex pilota di Dale Coyne Racing non dovesse recuperare in tempo la prima gara della stagione potrebbe essergli preclusa.

CACCIA AL SOSTITUTO Con un mese di tempo tra l'incidente e il primo week end stagionale in programma il 10 marzo, il lituano potrebbe guarire ed ottenere il benestare del medico delegato per gareggiare. Già entro la fine di febbraio sono in programma dei test a Sebring anche se sembrano essere troppo vicini per vederlo già in pista. Secondo la testata americana racer.com qualora Malukas sia costretto ad alzare bandiera banca per il week end di gara uno dei più accreditati a sostituirlo sarebbe il giovane, ex Andretti, Zach Veach.

Pubblicato da Marco Borgo, 14/02/2024