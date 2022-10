Foyt sceglie Pedersen e Ferrucci per il 2023

NUOVA LINE-UP Formazione piloti inedita per il team di AJ Foyt per la stagione 2023 di Indycar. La squadra dell'ex veterano delle corse americane ha vissuto un 2022 alquanto difficile con Dalton Kellett e Kyle Kirkwood - più una terza vettura spot per Tatiana Calderon in alternanza con J.R. Hildebrand - che hanno occupato quasi sempre le posizioni di coda del gruppone. Per la prossima annata la squadara basata ad Indianapolis ha scelto Santino Ferrucci e Benjamin Pedersen.

FERRUCCI A TEMPO PIENO Pur con età quasi uguali (24 anni per Ferrucci, 23 per Pedersen) il primo farà sicuramente scuola avendo corso già diverse stagioni a tempo pieno più altre part-time tra i team Juncos, Dale Coyne racing e Rahal/Lettermann/Lanigan. Lo scorso luglio era stato allertato da Penske per sopperire all'eventuale forfait di Josef Newgarden dopo la forte botta sull'ovale dell'Iowa, poi non concretizzatosi. L'italo-americano che quest'anno ha corso prevalentemente in Nascar avrà al suo fianco il pilota di origine danese che dopo due stagioni nella categoria minore, l'Indy Lights in cui ha chiuso nei primi cinque, salirà nella categoria superiore. Rimane da capire se si concretizzerà una presenza, parziale o full time, per Dalton Kellett che potrebbe rimanere così nel team occupando la terza vettura.

Pubblicato da Marco Borgo, 07/10/2022