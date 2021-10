NUOVO TELAIO La Formula 4 a partire dal 2022 avrà una nuova vettura. L'italiana Tatuus, confermata quale produttore unico della monoposto per la serie tricolore subito entrata in vigore anche negli altri paesi, ha approntato un nuovo modello che dal prossimo anno sostituirà quello attualmente in uso e che ha fatto da apripista nel 2014. Altri sette anni dunque dal 2022 al 2028 per la nuova auto da corsa che accompagnerà i primi passi dei kartisti nel mondo delle competizioni in circuito.

halo tatuus f4

ARRIVA L'HALO Presentata al Mugello dove questo week end è in programma la penultima tappa stagionale della serie tricolore, la nuova monoposto colpisce immediatamente per un particolare: l'adozione dell'HALO. Occorreva aspettare il nuovo modello per l'introduzione del dispositivo ormai presente in tutte le categorie a ruote scoperte. Le linee della nuova monoposto ricalcano molto fedelmente quelle della Formula Regional European by Alpine, telaio di cui è sempre Tatuus il costruttore. La vettura sarà mossa da un motore da 1370cc capace di erogare 180cv. Pacchetto tutto italiano con Autotecnica a fornire i propulsori Abarth, Pirelli che produrrà le gomme e l'elettronica fornita da Magneti Marelli. Con l'occasione è stato presentato anche il calendario per la prossima annata composto sempre da tre gare per week end.

Calendario 2022 Formula 4 Italia

8 maggio: Imola

5 giugno: Misano

19 giugno: Spa (B)

3 Luglio: Vallelunga

11 settembre: Spielberg (A)

9 ottobre: Monza

23 ottobre: Mugello

Pubblicato da Marco Borgo, 08/10/2021