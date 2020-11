FORMULA 2 SU OTTO TAPPE Come preannunciato nei giorni scorsi, l'organizzatore dei campionati cadetti Formula 2 e Formula 3 ha strutturato le stagioni 2021 delle due serie cadette rispettivamente su otto e sette tappe. Confermata la tripla gara per week end con i due campionati che non si incontreranno più durante la stagione. La prima conseguenza, ovvia, di questa mossa, sarà vedere alcune piste in cui si correva regolarmente assenti nel calendario della prossima annata.

TRE TAPPE IN EUROPA, NOVITA' JEDDAH A farne le spese sono soprattutto le tappe europee che saranno private della categoria maggiore. La Formula 2, infatti, si aprirà nuovamente in Medio riente, sul circuito del Bahrain dove a breve disputerà il doppio week end che concluderà la stagione in corso. Dopo quasi due mesi si sbarcherà sul continente con la tappa di Montecarlo a cui seguiranno Baku, Silverstone e Monza. Concluderanno la stagione Sochi, la new entry Jeddah (Arabia Saudita) e Yas Marina. Evidente il lasso di tempo che trascorrerà tra le varie tappe con i piloti che saranno costretti a lunghi periodi lontano dalla vettura.

FORMULA 3 CON FINALE NEGLI USA Se le tappe europee sono state ridotte nella serie di riferimento, nella Formula 3 saranno invece sei su sette. La categoria minore correrà infatti quasi tutta la stagione nel continente. Sorprende, per certi versi, la tappa conclusiva assegnata al circuito di Austin. Ma l'organizzatore del campionato aveva assicurato che le mosse che avrebbe attuato per le prossime stagioni erano tutte indirizzate al contenimento dei costi e delle spese delle trasferte.

Calendario Stagione 2021