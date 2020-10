STOP FINALI MONDIALI L'espandersi dei contagi da Covid-19 che sta interessando l'Italia ha portato al rinvio delle Finali Mondiali del Ferrari Challenge in programma sul circuito di Misano. L'evento, organizzato dal reparto corse GT del Cavallino, doveva tenersi nel week end del 7-8 novembre sulla pista romagnola. Le restrizioni sui movimenti e sugli eventi pubblici ha portato al posticipo della tappa conclusiva dei campionati sportivi organizzati da Maranello.

CORSE CLIENTI, GT E SHOW F1 Le Finali Mondiali sono solitamente l'ultima tappa del calendario delle varie serie del Ferrari Challenge, che si danno appuntamento a fine stagione sulla stessa pista - per lo più Europea - dove tutti i campionati organizzati nel mondo disputano l'ultima gara. A contorno delle tappe finali si tengono anche esibizioni delle vetture di Formula 1 con i piloti titolari e le riserve ad esibirsi davanti a migliaia di fan oltre allo spettacolo delle vetture GT impegnate nell'endurance sempre in forma ufficiale. Non è chiaro al momento quando l'evento sarà recuperato. Ferrari ha fatto sapere che riproporrà l'evento appena la situazione sanitaria permetterà di accogliere in pista clienti e tifosi in tutta sicurezza.