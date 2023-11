F3 World Cup, Gara: Browning resiste ad Hauger

BROWNING DOMINA MACAO Dopo la perfetta esecuzione nella gara di qualifica di ieri, Luke Browning ha mantenuto anche oggi saldamente la prima posizione nella corsa principale del FIA Formula 3 World Cup sulle strade di Macao. Nella manche conclusiva la bagarre si è fatta più intensa e nessuno si è risparmiato. In avvio il pilota Williams ha mantenuto la testa della corsa ma Gabriele Minì tentava di insidiarlo. Subito fuori Alex Dunne, secondo ieri, ma contro le barriere della Lisboa al primo passaggio dopo aver preso la traiettoria più esterna.

FUORI ARON E BEGANOVIC Due vetture out su tre in casa Prema con Dino Beganovic che dopo aver sopravanzato Minì ha ripetuto l'errore di Dunne in fotocopia. Dopo la prima neutralizzazione con safety car è arrivata la sospensione con bandiera rossa quando a sette giri dalla fine Ralf Aron si è schiantato nella parte tortuosa della pista contro le protezioni ad alta velocità. Illeso l'estone ma la vettura si è incendiata. La sospensione è durata quasi un'ora per riparare le barriere.

HAUGER CI PROVA Alla ripartenza Dennis Hauger - dopo la super rimonta di ieri - trovatosi terzo dopo le uscite di Beganovic e Aron ha messo pressione a Gabriele Minì. Portatosi alle spalle del leader ha provato l'attacco sull'inglese ma il pilota Hitech ha resistito salvando così la sua vittoria. A tre tornate dalla fine Nikola Tsolov ha toccato le barriere dell'ultima curva chiamando in pista la vettura dei commissari che ha accompagnato le monoposto fin sotto alla bandiera a scacchi. Vetture danneggiate nella bagarre anche per Alex Wurz e Sebastian Montoya.

Macao, Gara (top ten)

1. Luke Browning - Hitech GP - 16 giri

2. Dennis Hauger - MP Motorsport - 0.347

3. Gabriele Minì - Prema Racing - 0.699

4. Mari Boya - MP Motorsport - 1.038

5. Pepe Martì - Campos Racing - 1.309

6. Richard Verschoor - Trident - 1.759

7. Isack Hadjar - Hitech GP - 2.349

8. Zane Maloney - Carlin - 2.538

9. Oliver Goethe - Campos Racing - 2.820

10. Laurens Van Hoepen - 3.008

(photo: Macau GP)

Pubblicato da Marco Borgo, 19/11/2023