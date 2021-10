DIETRO-FRONT Che il format adottato quest'anno non avesse convinto era chiaro fin dalle prime tappe: Formula 2 e Formula 3 hanno corso questa stagione su week end indipendenti con meno appuntamenti ciascuno ma con una gara in più per ogni week end. L'obbiettivo dell'organizzatore era quello di calmierare i costi, almeno per i team che dovevano muovere meno personale, anche se le trasferte medio-orientali e di Austin - poi trasferita a Sochi - poco avevano di economico. L'effetto si è concretizzato in pochi eventi molto distanti l'uno dall'altro. I tempi di attesa, anche di due mesi, tra un week end di gara ed il successivo hanno portato molti piloti a gareggiare anche in altre serie per tenersi occupati con conseguente impiego di ulteriori risorse date dagli sponsor.

DI NUOVO TUTTI INSIEME Si torna dunque indietro dal 2022 con le categorie che saranno entrambe presenti nei week end di gara, sempre in abbinata alla Formula 1. La Formula 2, tuttavia, proverà qualcosa di nuovo con un calendario che si svilupperà su quattordici tappe. Mai si era vista prima d'ora una stagione della serie cadetta con così tanti appuntamenti e 28 gare sparse tra marzo e novembre. Il ritorno al vecchio format su due gare era ormai assodato, ma l'aumento degli eventi è stata una sorpresa. Lo staff di Bruno Michel che organizza i due campionati ha optato per il ritorno della Formula 3 al fianco della Formula 2. La categoria minore si svilupperà su nove tappe, anch'essa con due sole gare nell'arco del fine settimana. Novità per entrambi sarà Imola (la Formula 2 corse nel 2011 e prima nel2005 e 2006) mentre la Formula 2 sbarcherà a Zandvoort dove quest'anno ha corso solo la Formula 3. Niente Montecarlo per la serie minore che non andrà a disputare i round conclusivi nei paesi arabi.

Calendario Formula 2 2022

20 marzo: Al Sakhir (Bahrain)*

27 marzo: Jeddah (Arabia Saudita)

24 aprile: Imola (Italia)*

22 maggio: Barcellona (Spagna)*

29 maggio: Monte Carlo (Monaco)

12 giugno: Baku (Azerbaijan)

3 luglio: Silverstone (Gran Bretagna)*

10 luglio: Spielberg (Austria)*

31 luglio: Budapest (Ungheria)*

28 agosto: Spa (Belgio)*

4 settembre: Zandvoort (Olanda)*

11 settembre: Monza (Italia)*

25 settembre: Sochi (Russia)

20 novembre: Yas Marina (Abu Dhabi)

*assieme alla Formula 3

Pubblicato da Marco Borgo, 15/10/2021