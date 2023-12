Enzo Fittipaldi nel 2024 con Van Amersfoort

In Formula 3 Browning, il vincitore di Macao, rinnova con Hitech

TERZA STAGIONE Enzo Fittipaldi ha scelto di rimanere in Formula 2 per una stagione ancora e nel 2024 prenderà parte alla sua terza annata completa nella serie cadetta della Formula 1 passando al team Van Amersfoort. Il brasiliano che dallo scorso anno gode del supporto della Red Bull (fino al 2020 era junior Ferrari, ndr), è il fratello minore di Pietro, entrambi nipoti del grande Emerson.

CAMPIONE F4 ITALIA Cresciuto in Italia dove ha vinto la Formula 4 nel 2018, Fittipaldi ha disputato alcune gare in Formula 2 sul finire della stagione 2021 dove è rimasto coinvolto nel grave incidente a Jeddah dal quale si è ripreso ripresentandosi lo scorso anno con Charouz. Quest'anno con Carlin ha colto un successo in un crescendo di risultati.

(photo: Macau GP)

BROWNING RINNOVA Ha preso decisamente una piega diversa la carriera di Luke Browning dopo la prestigiosa vittoria alla Formula 3 World Cup di Macao. L'inglese, parte del programma giovani della Williams, ha corso la scorsa stagione con Hitech GP, squadra che lo alleva fin dalla Formula 4. L'inglese si ripresenterà al via della serie cadetta con la squadra inglese per un secondo attacco al titolo. Nei giorni scorsi è stato annunciato anche l'italiano Leonardo Fornaroli al team Trident dove gareggerà per la seconda stagione. Oliver Goethe invece ha trovato posto al team Campos provenendo proprio da Trident.

Pubblicato da Marco Borgo, 07/12/2023